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Буданов: 90% мобилизованных Россия сразу отправила на фронт

Валентина РоманенкоСреда, 22 февраля 2023, 12:20
Кирилл Буданов. фото УП

Во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин, почти всех их без соответствующей подготовки отправили воевать против Украины.

Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes

Прямая речь: "Во время первой открытой волны мобилизации они набрали чуть больше 316 000. Тут вопрос: если в России все хорошо, и они призвали еще 316 000, то для чего продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо. Это наведёт нас на простой вывод: сколько потерь e Российской Федерации? Эта цифра заоблачная.

...Более 90% сразу отправили. Их никто не учил, сразу на фронт".

Детали: Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация. По словам Буданова, в стране, где население более 100 млн, набрать полмиллиона - не проблема.

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Темы: мобилизациявойнаРосcияразведка
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