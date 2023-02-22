Буданов: 90% мобилизованных Россия сразу отправила на фронт
Во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин, почти всех их без соответствующей подготовки отправили воевать против Украины.
Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes
Прямая речь: "Во время первой открытой волны мобилизации они набрали чуть больше 316 000. Тут вопрос: если в России все хорошо, и они призвали еще 316 000, то для чего продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо. Это наведёт нас на простой вывод: сколько потерь e Российской Федерации? Эта цифра заоблачная.
...Более 90% сразу отправили. Их никто не учил, сразу на фронт".
Детали: Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация. По словам Буданова, в стране, где население более 100 млн, набрать полмиллиона - не проблема.