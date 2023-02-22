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У Києві спіймали прокремлівського блогера, який ховався в монастирі УПЦ МП

Альона Мазуренко Середа, 22 лютого 2023, 12:24

Правоохоронці затримали прокремлівського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався на території монастиря УПЦ МП у Києві.

Джерело: пресслужба СБУ, Київська міська прокуратура, поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців

Дослівно СБУ: "Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна".

Деталі: Офіційно правоохоронці не називають ім'я затриманого, однак, за словами джерел УП, йдеться про Дмитра Скворцова.

За словами співрозмовників УП, днями його затримали на території Свято-Благовіщенского чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

 
 

У своїх колонках Скворцов називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

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Чоловік також заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував РФ та її президента, наголошував на "високій місії" РФ в світі та "жертовності".

При цьому негативно та упереджено висловлювався стосовно державних діячів України, її мови та культури.

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру у держзраді за ч.1 ст.111 ККУ.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.

За кожну "порцію" контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

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Теми: пропагандаРосіяСБУдержзрада
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