В Киеве поймали прокремлевского блогера, который скрывался в монастыре УПЦ МП

Правоохранители задержали прокремлевского блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ, Киевская городская прокуратура, информированные собеседники УП среди правоохранителей

Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала в Киеве еще одного вражеского пропагандиста, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Пособником рашистов является столичный блогер, основатель так называемого "русского клуба", который занимался подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора. Среди них - "русская народная линия" и "одна родина".

Детали: Официально правоохранители не называют имя задержанного, однако, по словам источников УП, речь идет о Дмитрии Скворцове.

По словам собеседников УП, на днях его задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

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В своих колонках Скворцов называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

Мужчина отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал РФ и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и "жертвенность".

При этом негативно и предвзято высказывался в отношении государственных деятелей Украины, ее языка и культуры.

В августе 2022 года ему заочно сообщили о подозрении в госизмене по ч.1 ст.111 УКУ.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.

За каждую "порцию" контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.