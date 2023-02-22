В Киеве поймали прокремлевского блогера, который скрывался в монастыре УПЦ МП

Правоохранители задержали прокремлевского блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ, Киевская городская прокуратура, информированные собеседники УП среди правоохранителей

Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала в Киеве еще одного вражеского пропагандиста, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Пособником рашистов является столичный блогер, основатель так называемого "русского клуба", который занимался подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора. Среди них - "русская народная линия" и "одна родина".

Детали: Официально правоохранители не называют имя задержанного, однако, по словам источников УП, речь идет о Дмитрии Скворцове.

По словам собеседников УП, на днях его задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

В своих колонках Скворцов называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

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Мужчина отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал РФ и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и "жертвенность".

При этом негативно и предвзято высказывался в отношении государственных деятелей Украины, ее языка и культуры.

В августе 2022 года ему заочно сообщили о подозрении в госизмене по ч.1 ст.111 УКУ.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.

За каждую "порцию" контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.