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У Бєлгородській області Росії горить ТЦ, окупанти кажуть – "приліт"

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 11:37
У Бєлгородській області Росії горить ТЦ, окупанти кажуть – приліт
Фото з Telegram Гладкова

Російська влада заявила, що в торговельному центрі Бєлгородської області, що межує з Україною, сталася пожежа внаслідок влучання снаряда, одна людина поранена. 

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Обстріл Шебекиного. Снаряди влучили в торговий центр, унаслідок чого він загорівся. За попередніми даними, є один постраждалий".

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Деталі: За словами російського чиновника, чоловіка з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Його стан оцінюють "як украй важкий".

На місці пожежі, за словами Гладкова, перебувають оперативні служби, рятувальники розпочали гасіння.

Теми: Росіяпожежавійна
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