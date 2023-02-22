У Бєлгородській області Росії горить ТЦ, окупанти кажуть – "приліт"
Середа, 22 лютого 2023, 11:37
Російська влада заявила, що в торговельному центрі Бєлгородської області, що межує з Україною, сталася пожежа внаслідок влучання снаряда, одна людина поранена.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "Обстріл Шебекиного. Снаряди влучили в торговий центр, унаслідок чого він загорівся. За попередніми даними, є один постраждалий".
Реклама:
Деталі: За словами російського чиновника, чоловіка з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Його стан оцінюють "як украй важкий".
На місці пожежі, за словами Гладкова, перебувають оперативні служби, рятувальники розпочали гасіння.