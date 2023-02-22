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В Белгородской области России горит ТЦ, оккупанты говорят – "прилет"

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 12:37
Фото из Telegram Гладкова

Российские власти заявили, что в торговом центре Белгородской области, что граничит с Украиной, произошел пожар в результате попадания снаряда, один человек ранен.  

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший".

Детали: По словам российского чиновника, мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Его состояние оценивают "как крайне тяжелое".

На месте пожара, по словам Гладкова, находятся оперативные службы, спасатели приступили к тушению.

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Темы: Росcияпожарвойна
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