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В аеропорту Новосибірська помітили сотню трун із тілами військових РФ – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 12:36
Скрин з відео

В аеропорт російського Новосибірська доставили понад сто трун із тілами окупантів, у тому числі "вагнерівців".

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Деталі: Свідки опублікували відео, записане, як стверджується, в одному з приміщень аеропорту Толмачово. На кадрах видно понад сто дерев’яних ящиків, до більшості з яких прикріплені свідоцтва про смерть. Виразно видно лише один документ – свідоцтво про смерть уродженця Хакасії Сергія Юмашова.

Журналісти змогли підтвердити особу військового. Юмашов загинув  27 січня у районі Бахмута Донецької області. Його завербувала ПВК "Вагнер". Однокласники стверджують, що тіло мали доставити до села Аршанове Алтайського району Хакасії, в якому він народився. 

Інша труна підписана "Гербольд ...., Бурятія". Родичі 39-річного Геннадія Гербольда з Бурятії підтвердили "Сибирь.Реалии", що "представники ПВК" повідомили їм про загибель чоловіка два тижні тому, а напередодні його привезли до Новосибірська. 

Сестра Гербольда повідомляє, що з колонії він зник у листопаді. Про те, що брат завербований і перебуває в Україні, вона дізналася тільки в грудні. За її словами, вони говорили 27 листопада, і брат запевняв, що не поїде в Україну. 28-го числа Гербольд зник, і сестра дізналася про "його вибуття". 

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Водночас в аеропорту заперечили, що на відео зображене одне із приміщень аеропорту.

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Теми: РосіяВагнервійна
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