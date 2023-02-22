Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В аеропорту Новосибірська помітили сотню трун із тілами військових РФ – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 11:36
В аеропорту Новосибірська помітили сотню трун із тілами військових РФ – росЗМІ
Скрин з відео

В аеропорт російського Новосибірська доставили понад сто трун із тілами окупантів, у тому числі "вагнерівців".

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Деталі: Свідки опублікували відео, записане, як стверджується, в одному з приміщень аеропорту Толмачово. На кадрах видно понад сто дерев’яних ящиків, до більшості з яких прикріплені свідоцтва про смерть. Виразно видно лише один документ – свідоцтво про смерть уродженця Хакасії Сергія Юмашова.

Реклама:

Журналісти змогли підтвердити особу військового. Юмашов загинув  27 січня у районі Бахмута Донецької області. Його завербувала ПВК "Вагнер". Однокласники стверджують, що тіло мали доставити до села Аршанове Алтайського району Хакасії, в якому він народився. 

Інша труна підписана "Гербольд ...., Бурятія". Родичі 39-річного Геннадія Гербольда з Бурятії підтвердили "Сибирь.Реалии", що "представники ПВК" повідомили їм про загибель чоловіка два тижні тому, а напередодні його привезли до Новосибірська. 

ВІДЕО ДНЯ

Сестра Гербольда повідомляє, що з колонії він зник у листопаді. Про те, що брат завербований і перебуває в Україні, вона дізналася тільки в грудні. За її словами, вони говорили 27 листопада, і брат запевняв, що не поїде в Україну. 28-го числа Гербольд зник, і сестра дізналася про "його вибуття". 

Водночас в аеропорту заперечили, що на відео зображене одне із приміщень аеропорту.

Теми: РосіяВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: