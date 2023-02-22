В аэропорту Новосибирска заметили сотню гробов с телами военных РФ – росСМИ

В аэропорт российского Новосибирска доставили более ста гробов с телами оккупантов, в том числе "вагнеровцев".

Источник: "Сибирь.Реалии"

Детали: Свидетели опубликовали видео, записанное, как утверждается, в одном из помещений аэропорта Толмачево. На кадрах видно более ста деревянных ящиков, к большинству из которых прикреплены свидетельства о смерти. Отчетливо виден лишь один документ – свидетельство о смерти уроженца Хакасии Сергея Юмашова.

В аеропорт Новосибірська привезли понад сто трун із тілами військових Росії pic.twitter.com/p0sbXknD0J February 22, 2023

Журналисты смогли подтвердить личность военного. Юмашов погиб 27 января в районе Бахмута Донецкой области. Он был завербован ЧВК "Вагнер". Одноклассники утверждают, что тело должны были доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии, в котором он родился.

Другой гроб подписан "Гербольд ...., Бурятия". Родственники 39-летнего Геннадия. Гербольда из Бурятии подтвердили "Сибирь.Реалии", что "представители ЧВК" сообщили им о гибели мужчины две недели назад, а накануне его привезли в Новосибирск.

Сестра Гербольда сообщает, что из колонии он исчез в ноябре. О том, что он завербован и находится в Украине, она узнала только в декабре. По ее словам, они говорили 27 ноября, и брат уверял, что не поедет в Украину. 28-го числа Гербольд исчез, и сестра узнала о "его отбытии".

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В то же время в аэропорту отрицают, что на видео запечатлено одно из помещений аэропорта.