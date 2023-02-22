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Лукашенко зібрався з офіційним візитом до Ірану

Середа, 22 лютого 2023, 13:52

Самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко у березні планує офіційний візит до Тегерану.

Як повідомляє державне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда", про це повідомили після його зустрічі з послом Ірану Саїдом Ярі.

"Я абсолютно переконаний, що це буде вагома зустріч і перемовини в Ірані виведуть нас на новий рівень співпраці. Але головне - ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні", - прокоментував Лукашенко.

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану "історичний момент" і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі. 

Нагадаємо, ЄС цього тижня запровадив санкції проти понад 30 осіб в Ірані, Тегеран у відповідь оголосив санкції проти понад 30 осіб і компаній, у тому числі міністрів та депутатів.  

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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