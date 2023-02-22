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Лукашенко собрался с официальным визитом в Иран

Среда, 22 февраля 2023, 12:52

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко в марте планирует официальный визит в Тегеран.

Как сообщает государственное информагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда", об этом сообщили после его встречи с послом Ирана Саидом Яри.

"Я абсолютно убежден, что это будет весомая встреча и переговоры в Иране выведут нас на новый уровень сотрудничества. Но главное - мы должны не упустить этот момент и время, чтобы наладить отношения на более высоком уровне", - прокомментировал Лукашенко.

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Посол Ирана со своей стороны отметил, что сейчас отношения Беларуси и Ирана "исторический момент" и что во время визита 2023 год планируют объявить годом дружбы Ирана и Беларуси.

Напомним, ЕС на этой неделе ввел санкции против более 30 человек в Иране, Тегеран в ответ объявил санкции против более 30 человек и компаний, в том числе министров и депутатов.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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