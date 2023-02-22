Резніков: Найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, як розбиті російські танки відправляють на виставку в Європу. За його словами, найближчим часом Україна очікує отримати перші танки від партнерів.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні

Реклама:

Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.

Тим часом сьогодні (22 лютого - ред.) вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам.

24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів".

ВІДЕО ДНЯ

фото: ФБ Резнікова

Деталі: Резніков нагадав, що влітку перші експозиції розбитої російської техніки приймали у Польщі та Чехії.

Міністр вважає, що це також має стати сигналом для росіян: "У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство".

Глава Міноборони переконаний, що більше європейців переконається, що Росію треба перемагати на полі бою: "І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку".