Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков: Найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів

Альона Мазуренко Середа, 22 лютого 2023, 12:55
Резніков: Найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів
фото: ФБ Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, як розбиті російські танки відправляють на виставку в Європу. За його словами, найближчим часом Україна очікує отримати перші танки від партнерів.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні

Реклама:

Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.

Тим часом сьогодні (22 лютого - ред.) вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам.

24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ФБ Резнікова

Деталі: Резніков нагадав, що влітку перші експозиції розбитої російської техніки приймали у Польщі та Чехії.

Міністр вважає, що це також має стати сигналом для росіян: "У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство".

Глава Міноборони переконаний, що більше європейців переконається, що Росію треба перемагати на полі бою: "І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку".

Теми: танкиРезніковРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
танки
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Rheinmetall до кінця літа почне обслуговувати танки в Україні
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: