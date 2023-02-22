Резников: В ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров

Министр обороны Украины Алексей Резников показал, как разбитые российские танки отправляют на выставку в Европу. По его словам, в ближайшее время Украина ожидает получить первые танки от партнеров.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне

Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами.

Между тем сегодня (22 февраля - ред.) ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам.

24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов".

фото: ФБ РезнИкова

Детали: Резников напомнил, что летом первые экспозиции разбитой российской техники принимали в Польше и Чехии.

ВИДЕО ДНЯ

Министр считает, что это также должно стать сигналом для россиян: "В Европе вблизи посмотрят на их истинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще - отвращение и презрение".

Глава Минобороны убежден, что больше европейцев убедится, что Россию надо побеждать на поле боя: "И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага возле своего дома".