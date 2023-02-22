Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников: В ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров

Алена МазуренкоСреда, 22 февраля 2023, 13:55
фото: ФБ Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников показал, как разбитые российские танки отправляют на выставку в Европу. По его словам, в ближайшее время Украина ожидает получить первые танки от партнеров.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне

Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами.

Между тем сегодня (22 февраля - ред.) ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам.

24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов".

 
фото: ФБ РезнИкова

Детали: Резников напомнил, что летом первые экспозиции разбитой российской техники принимали в Польше и Чехии.

ВИДЕО ДНЯ

Министр считает, что это также должно стать сигналом для россиян: "В Европе вблизи посмотрят на их истинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще - отвращение и презрение".

Глава Минобороны убежден, что больше европейцев убедится, что Россию надо побеждать на поле боя: "И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага возле своего дома".

Поддержите УП на Patreon

Темы: танкиРезниковРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов

Польша в пятницу отправит Украине первые танки Leopard - СМИ

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд: что в него вошло

Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения

Разведка Британии напомнила, как Кремль за 9 лет агрессии менял тактику в отношении Украины

Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Все новости...
танки
Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2
В Конгрессе США видят "импульс" к предоставлению Украине истребителей и ATACMS
Украинский солдат, который обучается на Leopard 2, сравнил немецкие танки с "Мерседесом"
Последние новости
14:09
В плену врага до сих пор находятся 16 пограничников-защитников Змеиного
14:07
Рада денонсировала все соглашения с РФ по Азовскому морю
14:06
Netflix вдвое снизил цены на подписку в более чем 30 странах
13:39
Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения за изнасилование
13:33
Генсек НАТО о "мирном плане" Пекина: Нет большого доверия к Китаю
13:26
Воюют и волонтерят: как война повлияла на жизнь украинцев? Опрос
13:22
Россия ищет новую тактику – ОК "Юг" о затишье в море
13:21
Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов
13:19
"Россия хочет мира": как пропаганда готовила россиян к вторжению в Украину
13:12
Кличко подвел итоги года войны: прозвучало почти 700 тревог, оккупанты убили 160 гражданских
Все новости...