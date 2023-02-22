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В окупованому Криму загострюється дефіцит ліків для цивільних – підпілля

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 14:09
ілюстрація з сайту ua.usembassy

За даними українського підпілля, на тимчасово окупованому росіянами півострові Крим загострюється гуманітарна криза.

Джерело: "Центр національного спротиву", створений Силами спецоперацій

Деталі: Зазначається, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ.

Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади  перепрофільовують у військові шпиталі.

За інформацією кримського підпілля, раніше Москва пообіцяла так званому "очільнику" півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде.  Натомість зараз в уряді РФ  Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для победы, все для армии", зазначають у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій, за можливості, покидати ТОТ та виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

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Теми: Кримокупаціявійна
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