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В окупованому Криму загострюється дефіцит ліків для цивільних – підпілля

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 13:09
В окупованому Криму загострюється дефіцит ліків для цивільних – підпілля
ілюстрація з сайту ua.usembassy

За даними українського підпілля, на тимчасово окупованому росіянами півострові Крим загострюється гуманітарна криза.

Джерело: "Центр національного спротиву", створений Силами спецоперацій

Деталі: Зазначається, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ.

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Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади  перепрофільовують у військові шпиталі.

За інформацією кримського підпілля, раніше Москва пообіцяла так званому "очільнику" півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде.  Натомість зараз в уряді РФ  Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для победы, все для армии", зазначають у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій, за можливості, покидати ТОТ та виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

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Теми: Кримокупаціявійна
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