В оккупированном Крыму обостряется дефицит лекарств для гражданских – подполье

По данным украинского подполья, на временно оккупированном россиянами полуострове Крым обостряется гуманитарный кризис.

Источник: "Центр национального сопротивления", созданный Силами спецопераций

Детали: Отмечается, что из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство идет на лечение военных РФ.

Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.

По информации крымского подполья, ранее Москва пообещала так называемому "главе" полуострова Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. В то же время сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили согласно пропагандистским методичкам: "все для победы, все для армии", отмечают в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий, по возможности, покидать ВОТ и выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.