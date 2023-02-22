Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Крыму обостряется дефицит лекарств для гражданских – подполье

Валентина РоманенкоСреда, 22 февраля 2023, 13:09
В оккупированном Крыму обостряется дефицит лекарств для гражданских – подполье
иллюстрация с сайта ua.usembassy

По данным украинского подполья, на временно оккупированном россиянами полуострове Крым обостряется гуманитарный кризис.

Источник: "Центр национального сопротивления", созданный Силами спецопераций

Детали: Отмечается, что из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство идет на лечение военных РФ.

Реклама:

Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.

По информации крымского подполья, ранее Москва пообещала так называемому "главе" полуострова Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. В то же время сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили согласно пропагандистским методичкам: "все для победы, все для армии", отмечают в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий, по возможности, покидать ВОТ и выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: