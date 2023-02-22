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Правоохоронці ідентифікували 91 окупанта, які чинили злочини в Бучі – ОГП

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 13:26
Правоохоронці ідентифікували 91 окупанта, які чинили злочини в Бучі – ОГП
СПАЛЕНІ ЛЮДИ В БУЧІ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що правоохоронці вже встановили особи 91 військового РФ, причетного до злочинів в місті Буча на Київщині.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram з посиланням на заяву Костіна під час відвідування міста з конгресменами США

Деталі: Генпрокурор наголосив, що наразі триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.

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Він розповів, що під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі. 

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Теми: БучавійнаОфіс генпрокурора
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