Правоохранители идентифицировали 91 оккупанта, которые совершали преступления в Буче – ОГП
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители уже установили личности 91 военного РФ, причастного к преступлениям в городе Буча Киевской области.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram со ссылкой на заявление Костина во время посещения города с конгрессменами США
Детали: Генпрокурор отметил, что сейчас идет работа по привлечению к ответственности всех причастных.
Он рассказал, что во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9 000 военных преступлений, более 1 700 гражданских лиц погибло, из них около 700 в Буче.
Читайте также: Трагедия всей Киевской области и одной семьи в Буче. Что известно о преступлениях за полгода и как восстанавливается область
"До сих пор перед глазами – как они лежат в той машине". История гибели в Буче семьи почтальона Ирины Чайки
"Убили 11 моих соседей". История выживания в оккупированной Буче