Правоохранители идентифицировали 91 оккупанта, которые совершали преступления в Буче – ОГП

СОЖЖЕННЫЕ ЛЮДИ В БУЧЕ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители уже установили личности 91 военного РФ, причастного к преступлениям в городе Буча Киевской области.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram со ссылкой на заявление Костина во время посещения города с конгрессменами США

Детали: Генпрокурор отметил, что сейчас идет работа по привлечению к ответственности всех причастных.

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Он рассказал, что во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9 000 военных преступлений, более 1 700 гражданских лиц погибло, из них около 700 в Буче.

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