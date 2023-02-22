Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 13:32

За 48 годин до першої річниці російського вторгнення в Україну міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна передасть українській армії шість відремонтованих бойових танків Leopard 2 A4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

У відповідь на запит депутата Народної партії і генерала у відставці Фернандо Гутьєрреса Діаса де Отазу, Роблес підтвердила, що її відомство "вже ремонтує передову секцію танків Leopard 2 A4, що складається з чотирьох танків плюс два, загалом шість, щоб довести їх до сучасного рівня" і передати їх українським збройним силам.

Реклама:

Хоча вона не назвала дату поставки, міністр неодноразово заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня.

Роблес залишила двері відкритими для постачання більшої кількості танків цієї моделі в майбутньому "у разі необхідності" і за запитом української влади і союзників, але виключила постачання найсучасніших танків Leopard 2 (еквівалент німецьких A6), які входять до складу трьох механізованих бригад (Гвадаррама, Кордова і Естремадура) і батальйону танків з бригади Арагон, оскільки вони необхідні для національної оборони.

Танки вже знаходяться на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайра (Севілья), куди вони були переведені з Agrupación de Apoyo Logístico 41. На цій базі в Сарагосі вже десять років зберігаються 53 вживані танки Leopard A4, які Іспанія купила у Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

Теми: Іспаніятанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Іспанія
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: