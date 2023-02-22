Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

За 48 годин до першої річниці російського вторгнення в Україну міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна передасть українській армії шість відремонтованих бойових танків Leopard 2 A4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

У відповідь на запит депутата Народної партії і генерала у відставці Фернандо Гутьєрреса Діаса де Отазу, Роблес підтвердила, що її відомство "вже ремонтує передову секцію танків Leopard 2 A4, що складається з чотирьох танків плюс два, загалом шість, щоб довести їх до сучасного рівня" і передати їх українським збройним силам.

Хоча вона не назвала дату поставки, міністр неодноразово заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня.

Роблес залишила двері відкритими для постачання більшої кількості танків цієї моделі в майбутньому "у разі необхідності" і за запитом української влади і союзників, але виключила постачання найсучасніших танків Leopard 2 (еквівалент німецьких A6), які входять до складу трьох механізованих бригад (Гвадаррама, Кордова і Естремадура) і батальйону танків з бригади Арагон, оскільки вони необхідні для національної оборони.

Танки вже знаходяться на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайра (Севілья), куди вони були переведені з Agrupación de Apoyo Logístico 41. На цій базі в Сарагосі вже десять років зберігаються 53 вживані танки Leopard A4, які Іспанія купила у Німеччини.

Минулого тижня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.