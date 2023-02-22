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Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 14:32

За 48 часов до первой годовщины российского вторжения в Украину министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна передаст украинской армии шесть отремонтированных боевых танков Leopard 2 A4.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

В ответ на запрос депутата Народной партии и генерала в отставке Фернандо Гутьерреса Диаса де Отазу, Роблес подтвердила, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую секцию танков Leopard 2 A4, состоящую из четырех танков плюс два, всего шесть, чтобы довести их до современного уровня" и передать их украинским вооруженным силам.

Хотя она не назвала дату поставки, министр неоднократно заявляла, что цель состоит в том, чтобы танки были готовы к концу марта или в начале апреля.

Роблес оставила дверь открытой для поставки большего количества танков этой модели в будущем "в случае необходимости" и по запросу украинских властей и союзников, но исключила поставку самых современных танков Leopard 2 (эквивалент немецких A6), которые входят в состав трех механизированных бригад (Гвадаррама, Кордова и Эстремадура) и батальона танков из бригады Арагон, поскольку они необходимы для национальной обороны.

Танки уже находятся на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайра (Севилья), куда они были переведены из Agrupación de Apoyo Logístico 41. На этой базе в Сарагосе уже десять лет хранятся 53 подержанных танка Leopard A4, которые Испания купила у Германии.

На прошлой неделе стало известно, что Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.

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Темы: Испаниятанки
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