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Україна презентувала в ОАЕ нову САУ "Богдана", яка визволяла Зміїний

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 14:36
САУ 2С22 "Богдана" на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в Абу-Дабі, Мілітарний

На міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в столиці ОАЕ представили оновлену українську САУ 2С22 "Богдана", установка проявила себе, зокрема, під час деокупації острова Зміїний.

Джерело: Мілітарний

Деталі: САУ презентував Краматорський завод важкого верстатобудування. На стенді вказано, що установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості, має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі.

Виробник повідомляє, що "Богдана" може вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складає 20 снарядів. Екіпаж – 5 людей. 

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Замовник може обрати різні модифікації – на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN. 

На виставці презентували установку у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка". 

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"Мілітарний" наголошує, що останній варіант має значні відмінності через появу механізму заряджання для артилерійських боєприпасів.

 

Передісторія: 

  • 21 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах стартувала виставка озброєння IDEX-2023, на якій українські виробники представили свою продукцію.
  • Цьогоріч свої розробки демонструють "Українська бронетехніка", КБ "Луч", "Авіаційні системи України", "Радіонікс", UkrSpecSystems, "Трител", UkrTac, КЗВВ, "Авіасервіс-Київ". 

Що цьому передувало: 

  • 9 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вже укладені перші контракти на постачання "Богдани". 

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Теми: зброяОАЕ
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