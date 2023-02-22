Україна презентувала в ОАЕ нову САУ "Богдана", яка визволяла Зміїний

САУ 2С22 "Богдана" на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в Абу-Дабі, Мілітарний

На міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в столиці ОАЕ представили оновлену українську САУ 2С22 "Богдана", установка проявила себе, зокрема, під час деокупації острова Зміїний.

Джерело: Мілітарний

Деталі: САУ презентував Краматорський завод важкого верстатобудування. На стенді вказано, що установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості, має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі.

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Виробник повідомляє, що "Богдана" може вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складає 20 снарядів. Екіпаж – 5 людей.

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Замовник може обрати різні модифікації – на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN.

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На виставці презентували установку у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка".

"Мілітарний" наголошує, що останній варіант має значні відмінності через появу механізму заряджання для артилерійських боєприпасів.

Передісторія:

21 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах стартувала виставка озброєння IDEX-2023, на якій українські виробники представили свою продукцію.

Цьогоріч свої розробки демонструють "Українська бронетехніка", КБ "Луч", "Авіаційні системи України", "Радіонікс", UkrSpecSystems, "Трител", UkrTac, КЗВВ, "Авіасервіс-Київ".

Що цьому передувало: