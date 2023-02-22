Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина презентовала в ОАЭ новую САУ "Богдана", которая освобождала Змеиный

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 13:36
Украина презентовала в ОАЭ новую САУ Богдана, которая освобождала Змеиный
САУ 2С22 "Богдана" на международной выставке вооружения IDEX-2023 в Абу-Даби, Милитарный

На международной выставке IDEX-2023 в столице ОАЭ представили обновленную украинскую САУ 2С22 "Богдана", установка проявила себя, в частности, во время деоккупации острова Змеиный.

Источник: Милитарный

Детали: САУ представил Краматорский завод тяжелого станкостроения. На стенде указано, что установка калибра 155 мм адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности, имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели.

Реклама:

Производитель сообщает, что "Богдана" может вести огонь со скоростью до 5 выстрелов в минуту, а ее боекомплект составляет 20 снарядов. Экипаж - 5 человек. 

Читайте также: Первая битва "Богданы". Как украинская САУ принудила россиян к "жесту доброй воли" на Змеином

Заказчик может выбрать различные модификации - на шасси грузовиков производства компаний Tatra, Kraz или MAN. 

ВИДЕО ДНЯ

На выставке представили установку в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника". 

"Милитарный" отмечает, что последний вариант имеет значительные отличия из-за появления механизма заряжания для артиллерийских боеприпасов.

 

Предыстория: 

  • 21 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах стартовала выставка вооружения IDEX-2023, на которой украинские производители представили свою продукцию.
  • В этом году свои разработки демонстрируют "Украинская бронетехника", КБ "Луч", "Авиационные системы Украины", "Радионикс", UkrSpecSystems, "Трител", UkrTac, КЗВВ, "Авиасервис-Киев". 

Что этому предшествовало: 

  • 9 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что уже заключены первые контракты на поставку "Богданы".

Темы: оружиеОАЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: