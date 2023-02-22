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Украина презентовала в ОАЭ новую САУ "Богдана", которая освобождала Змеиный

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 14:36
САУ 2С22 "Богдана" на международной выставке вооружения IDEX-2023 в Абу-Даби, Милитарный

На международной выставке IDEX-2023 в столице ОАЭ представили обновленную украинскую САУ 2С22 "Богдана", установка проявила себя, в частности, во время деоккупации острова Змеиный.

Источник: Милитарный

Детали: САУ представил Краматорский завод тяжелого станкостроения. На стенде указано, что установка калибра 155 мм адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности, имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели.

Производитель сообщает, что "Богдана" может вести огонь со скоростью до 5 выстрелов в минуту, а ее боекомплект составляет 20 снарядов. Экипаж - 5 человек. 

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Заказчик может выбрать различные модификации - на шасси грузовиков производства компаний Tatra, Kraz или MAN. 

На выставке представили установку в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника". 

ВИДЕО ДНЯ

"Милитарный" отмечает, что последний вариант имеет значительные отличия из-за появления механизма заряжания для артиллерийских боеприпасов.

 

Предыстория: 

  • 21 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах стартовала выставка вооружения IDEX-2023, на которой украинские производители представили свою продукцию.
  • В этом году свои разработки демонстрируют "Украинская бронетехника", КБ "Луч", "Авиационные системы Украины", "Радионикс", UkrSpecSystems, "Трител", UkrTac, КЗВВ, "Авиасервис-Киев". 

Что этому предшествовало: 

  • 9 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что уже заключены первые контракты на поставку "Богданы".

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Темы: оружиеОАЭ
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