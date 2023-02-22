Навпроти стадіону "Лужники", де Путін зібрав масовку на концерт, помітили ППО 

В Росії навпроти стадіону "Лужники", де 22 лютого на концерті зібралися тисячі людей з прапорами РФ та в очікуванні російського диктатора Володимира Путіна, помітили установку ППО.

Джерело: російський "Дождь"

Деталі: Повідомляється, що установку ППО помітили на Воробйових горах навпроти "Лужників".

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв підтвердив, що йдеться про комплекс Панцир-С1.

Левієв заявив, що, схоже, розміщення ППО під час подібних заходів у Москві стало нормальною практикою, адже раніше такі комплекси встановили у Ново-Огарьово біля резиденції Путіна, на даху будівлі Міноборони РФ і на даху офіс-центру неподалік Кремля.

Раніше про наявність ППО поруч із "Лужниками" засновник Conflict Intelligence Team не чув.

Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.

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22 лютого в "Лужниках" зібралися десятки тисяч людей на концерт-мітинг, де агресор планує показати підтримку народом РФ геноциду українців. Офіційно захід називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни".

Біля кожного із місць завбачливо залишили прапор Російської Федерації.

Натовп очікує на появу диктатора РФ Путіна. Згодом Путін таки прибув на стадіон, вигукнув "Ура" і "Росія".

Публіку розігріватимуть Філіп Кіркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Niletto, Олег Газманов, SHAMAN, Микола Басков та інші.

Масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Повідомляється, що наразі люди з вулиці не зможуть потрапити на мітинг-концерт. Охочі пройти в "Лужники" мають надати персональні дані організаторам.