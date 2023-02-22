Напротив стадиона "Лужники", где Путин собрал массовку на концерт, заметили ПВО

В России напротив стадиона "Лужники", где 22 февраля на концерте собрались тысячи людей с флагами РФ и в ожидании российского диктатора Владимира Путина, заметили установку ПВО.

Источник: российский "Дождь"

Детали: Сообщается, что установку ПВО заметили на Воробьевых горах напротив "Лужников".

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Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил, что речь идет о комплексе Панцирь-С1.

Левиев заявил, что, похоже, размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве стало нормальной практикой, ведь ранее такие комплексы установили в Ново-Огарево возле резиденции Путина, на крыше здания Минобороны РФ и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля.

Ранее о наличии ПВО рядом с "Лужниками" основатель Conflict Intelligence Team не слышал.

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Накануне на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят грузовики камуфляжного цвета.

22 февраля в "Лужниках" собрались десятки тысяч людей на концерт-митинг, где агрессор планирует показать поддержку народа РФ геноцида украинцев. Официально мероприятие называется "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества".

У каждого из мест предусмотрительно оставили флаг Российской Федерации.

Толпа ожидает появления диктатора РФ Путина. Позже Путин таки прибыл на стадион, выкрикнул "Ура" и "Россия".

Публику будут разогревать Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Niletto, Олег Газманов, SHAMAN, Николай Басков и другие.

Массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Сообщается, что сейчас люди с улицы не смогут попасть на митинг-концерт. Желающие пройти в "Лужники" должны предоставить персональные данные организаторам.