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З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 14:21
З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині
Новотягинка. скриншот з мапи Deep State

Російські окупанти 22 лютого обстріляли з артилерії житлові будинки у Новотягинці Херсонської області: загинули двоє літніх людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на офіційних акаунтах в соцмережах

Пряма мова: "Російські окупанти вдарили із артилерії по домівкам мирних жителів у селі Новотягинка.

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Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці".

Теми: Херсонська областьвійна
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