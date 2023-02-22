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З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 15:21
Новотягинка. скриншот з мапи Deep State

Російські окупанти 22 лютого обстріляли з артилерії житлові будинки у Новотягинці Херсонської області: загинули двоє літніх людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на офіційних акаунтах в соцмережах

Пряма мова: "Російські окупанти вдарили із артилерії по домівкам мирних жителів у селі Новотягинка.

Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці".

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Теми: Херсонська областьвійна
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