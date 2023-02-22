З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині
Середа, 22 лютого 2023, 14:21
Російські окупанти 22 лютого обстріляли з артилерії житлові будинки у Новотягинці Херсонської області: загинули двоє літніх людей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на офіційних акаунтах в соцмережах
Пряма мова: "Російські окупанти вдарили із артилерії по домівкам мирних жителів у селі Новотягинка.
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Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці".