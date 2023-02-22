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Из артиллерии по мирным домам: россияне убили двух пожилых людей на Херсонщине

Валентина РоманенкоСреда, 22 февраля 2023, 14:21
Из артиллерии по мирным домам: россияне убили двух пожилых людей на Херсонщине
Новотягинка. Скриншот с карты Deep State

Российские оккупанты 22 февраля обстреляли из артиллерии жилые дома в Новотягинке Херсонской области: погибли двое пожилых людей.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на официальных аккаунтах в соцсетях

Прямая речь: "Российские оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в селе Новотягинка.

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Обломки вражеских снарядов отобрали жизни двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте".

Темы: Херсонская областьвойна
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