Из артиллерии по мирным домам: россияне убили двух пожилых людей на Херсонщине
Среда, 22 февраля 2023, 15:21
Российские оккупанты 22 февраля обстреляли из артиллерии жилые дома в Новотягинке Херсонской области: погибли двое пожилых людей.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на официальных аккаунтах в соцсетях
Прямая речь: "Российские оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в селе Новотягинка.
Обломки вражеских снарядов отобрали жизни двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте".
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