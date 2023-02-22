Фінляндія у четвер вирішить, чи надаватиме Україні танки Leopard - ЗМІ

У четвер, 23 лютого, Фінляндія має вирішити, як вона братиме участь у європейському проєкті з постачання бойових танків Leopard в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

У четвер це питання буде вирішуватися на засіданні Урядової ради за поданням президента. Питання буде розглядатися урядом як пропозиція від Міністерства оборони.

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Заздалегідь передбачається, що Фінляндія буде залучена до проєкту або шляхом участі в технічному обслуговуванні танків, або шляхом передачі декількох танків. Кількість танків, які можуть бути передані, не обов'язково буде вказана в рішенні.

Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія братиме участь у проєкті Leopard. Однак ставка не може бути великою, оскільки Фінляндія має довгий сухопутний кордон з Росією, і танки також важливі для оборони Фінляндії.

У Фінляндії є близько 200 бойових танків німецького виробництва.

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Нагадаємо, 20 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто розповів про підготовку нового пакета військової допомоги для України та натякнув, що цього тижня у Фінляндії можуть прийняти певні рішення щодо її участі у "танковій коаліції".