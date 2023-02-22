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Фінляндія у четвер вирішить, чи надаватиме Україні танки Leopard - ЗМІ

Середа, 22 лютого 2023, 14:24

У четвер, 23 лютого, Фінляндія має вирішити, як вона братиме участь у європейському проєкті з постачання бойових танків Leopard в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

У четвер це питання буде вирішуватися на засіданні Урядової ради за поданням президента. Питання буде розглядатися урядом як пропозиція від Міністерства оборони.

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Заздалегідь передбачається, що Фінляндія буде залучена до проєкту або шляхом участі в технічному обслуговуванні танків, або шляхом передачі декількох танків. Кількість танків, які можуть бути передані, не обов'язково буде вказана в рішенні.

Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія братиме участь у проєкті Leopard. Однак ставка не може бути великою, оскільки Фінляндія має довгий сухопутний кордон з Росією, і танки також важливі для оборони Фінляндії.

У Фінляндії є близько 200 бойових танків німецького виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 20 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто розповів про підготовку нового пакета військової допомоги для України та натякнув, що цього тижня у Фінляндії можуть прийняти певні рішення щодо її участі у "танковій коаліції".

Теми: Фінляндіятанки
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