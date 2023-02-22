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Финляндия в четверг решит, будет ли предоставлять Украине танки Leopard - СМИ

Среда, 22 февраля 2023, 15:24

В четверг, 23 февраля, Финляндия должна решить, как она будет участвовать в европейском проекте по поставке боевых танков Leopard в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

В четверг этот вопрос будет решаться на заседании Правительственного совета по представлению президента. Вопрос будет рассматриваться правительством как предложение от Министерства обороны.

Предварительно предполагается, что Финляндия будет привлечена к проекту либо путем участия в техническом обслуживании танков, либо путем передачи нескольких танков. Количество танков, которые могут быть переданы, не обязательно будет указано в решении.

Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия будет участвовать в проекте Leopard. Однако ставка не может быть большой, поскольку Финляндия имеет длинную сухопутную границу с Россией, и танки также важны для обороны Финляндии.

В Финляндии есть около 200 боевых танков немецкого производства.

Напомним, 20 февраля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины и намекнул, что на этой неделе в Финляндии могут принять определенные решения относительно ее участия в "танковой коалиции".

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Темы: Финляндиятанки
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