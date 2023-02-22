Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 15:30
Українець, чемпіон світу з боксу 2021 ЮРІЙ ЗАХАРЄЄВ, ФОТО ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році через допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які мають брати участь під своїми прапорами.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар віцепрезидента федерації боксу України Олега Ільченка 

Пряма мова: "Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь",

Деталі: Таким чином, Україна приєдналася до 9-тикраїн, які уже оголосили про бойкот чемпіонату. Серед них: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.

Крім того, віцепрезидент федерації боксу України заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там братимуть участь боксери з Росії чи Білорусі. 

Таким чином, як повідомляє "Суспільне", ссновним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри, що пройдуть у червні в Польщі, де не буде боксерів з РФ та Білорусі. Також турнів буде відбірковим на Олімпіаду-2024.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".
  • Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції. 
  • Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони мали брати участь під прапором IBA.

Теми: спортРосіяБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини

NYT описало, як Зеленському і Байдену вдалося вибудувати партнерство під час війни

Оборонні закупівлі формуватимуть прозоро: Рада прийняла закон

Польща передала Україні перші танки Leopard

Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло

Усі новини...
спорт
Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики
Українські стрибуни Проценко і Магучіх виграли "срібло" і "золото" на турнірі у Словаччині
Бійка футболістів у Туреччині: український ФК заявив про перемогу над росіянами
Останні новини
15:57
Росія вночі вдарила по гуртожитку у Херсоні – ОВА
15:53
Польща готова навчати українських пілотів на F-16, але є умова
15:45
фотоСБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом
15:39
Швеція може передати Україні десять танків Leopard 2 – Spiegel
15:37
Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини
15:36
Кабмін передав в управління ФДМ конфісковані активи російського олігарха Шелкова
15:36
Росіяни обстрілюють Донеччину, під прицілом Часів Яр – ОП
15:26
МЗС РФ: атака на Придністров’я буде нападом на Російську Федерацію
15:15
фото У Ризі проходить мітинг солідарності з Україною, під посольством РФ – підбитий російський танк
15:03
Нацгвардійці знищили роту окупантів поблизу Кремінної – ОВА
Усі новини...