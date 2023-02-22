Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році через допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які мають брати участь під своїми прапорами.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар віцепрезидента федерації боксу України Олега Ільченка

Пряма мова: "Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь",

Деталі: Таким чином, Україна приєдналася до 9-тикраїн, які уже оголосили про бойкот чемпіонату. Серед них: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.

Крім того, віцепрезидент федерації боксу України заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там братимуть участь боксери з Росії чи Білорусі.

Таким чином, як повідомляє "Суспільне", ссновним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри, що пройдуть у червні в Польщі, де не буде боксерів з РФ та Білорусі. Також турнів буде відбірковим на Олімпіаду-2024.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ