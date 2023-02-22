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Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 14:30
Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі
Українець, чемпіон світу з боксу 2021 ЮРІЙ ЗАХАРЄЄВ, ФОТО ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році через допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які мають брати участь під своїми прапорами.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар віцепрезидента федерації боксу України Олега Ільченка 

Пряма мова: "Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь",

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Деталі: Таким чином, Україна приєдналася до 9-тикраїн, які уже оголосили про бойкот чемпіонату. Серед них: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.

Крім того, віцепрезидент федерації боксу України заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там братимуть участь боксери з Росії чи Білорусі. 

Таким чином, як повідомляє "Суспільне", ссновним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри, що пройдуть у червні в Польщі, де не буде боксерів з РФ та Білорусі. Також турнів буде відбірковим на Олімпіаду-2024.

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Передісторія: 

  • У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".
  • Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції. 
  • Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони мали брати участь під прапором IBA.

Теми: спортРосіяБілорусь
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