Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі
Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році через допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які мають брати участь під своїми прапорами.
Джерело: Суспільне із посиланням на коментар віцепрезидента федерації боксу України Олега Ільченка
Пряма мова: "Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь",
Деталі: Таким чином, Україна приєдналася до 9-тикраїн, які уже оголосили про бойкот чемпіонату. Серед них: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.
Крім того, віцепрезидент федерації боксу України заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там братимуть участь боксери з Росії чи Білорусі.
Таким чином, як повідомляє "Суспільне", ссновним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри, що пройдуть у червні в Польщі, де не буде боксерів з РФ та Білорусі. Також турнів буде відбірковим на Олімпіаду-2024.
Передісторія:
- У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".
- Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції.
- Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони мали брати участь під прапором IBA.