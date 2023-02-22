Украина бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси

Сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, которые должны участвовать под своими флагами.

Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий вице-президента федерации бокса Украины Олега Ильченко

Прямая речь: "Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров - это Россия и Беларусь",

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Детали: Таким образом, Украина присоединилась к 9-ти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата. Среди них: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

Кроме того, вице-президент федерации бокса Украины заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут участвовать боксеры из России или Беларуси.

Таким образом, как сообщает "Суспільне", основным турниром для сборной Украины по боксу будут Европейские игры, которые пройдут в июне в Польше, где не будет боксеров из РФ и Беларуси. Также турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024.

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