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Украина бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 14:30
Украина бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси
Украинец, чемпион мира по боксу 2021 ЮРИЙ ЗАХАРЕЕВ, ФОТО ФЕДЕРАЦИИ БОКСА УКРАИНЫ

Сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, которые должны участвовать под своими флагами.

Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий вице-президента федерации бокса Украины Олега Ильченко 

Прямая речь: "Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров - это Россия и Беларусь",

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Детали: Таким образом, Украина присоединилась к 9-ти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата. Среди них: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

Кроме того, вице-президент федерации бокса Украины заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут участвовать боксеры из России или Беларуси. 

Таким образом, как сообщает "Суспільне", основным турниром для сборной Украины по боксу будут Европейские игры, которые пройдут в июне в Польше, где не будет боксеров из РФ и Беларуси. Также турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024.

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Предыстория: 

  • В октябре 2022 года IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".
  • Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наоборот отменить санкции. 
  • В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они должны были участвовать под флагом IBA.

Темы: спортРосcияБеларусь
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