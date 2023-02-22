Украина бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси
Сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, которые должны участвовать под своими флагами.
Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий вице-президента федерации бокса Украины Олега Ильченко
Прямая речь: "Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров - это Россия и Беларусь",
Детали: Таким образом, Украина присоединилась к 9-ти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата. Среди них: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.
Кроме того, вице-президент федерации бокса Украины заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут участвовать боксеры из России или Беларуси.
Таким образом, как сообщает "Суспільне", основным турниром для сборной Украины по боксу будут Европейские игры, которые пройдут в июне в Польше, где не будет боксеров из РФ и Беларуси. Также турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024.
Предыстория:
- В октябре 2022 года IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".
- Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наоборот отменить санкции.
- В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они должны были участвовать под флагом IBA.