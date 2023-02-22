Байден про призупинення РФ договору про ядерну зброю: Велика помилка

Президент США Джо Байден заявив у середу, що президент Росії Владімір Путін скоїв помилку, призупинивши участь РФ в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Байден озвучив свій коментар журналістам після прибуття до президентського палацу у Варшаві на саміт Бухарестської дев'ятки.

"Велика помилка", - коротко сказав президент США про рішення Москви.

Це був перший коментар Байдена після того, як Владімір Путін оголосив, що Росія "призупиняє" участь у договорі через підтримку США України, та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у НАТО в тому, що вони відкрито працюють на знищення Росії.

Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Напередодні Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі про СНО, але не виходить із договору.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

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