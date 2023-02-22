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Байден о приостановлении РФ договора о ядерном оружии: Большая ошибка

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 16:42
Джозеф Байден. фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил в среду, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в последнем действующем договоре между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Байден озвучил свой комментарий журналистам по прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки.

"Большая ошибка", - коротко сказал президент США о решении Москвы.

Это был первый комментарий Байдена после того, как Владимир Путин объявил, что Россия "приостанавливает" свое участие в договоре из-за поддержки США Украины, и обвинил Соединенные Штаты и их союзников в НАТО в том, что они открыто работают на уничтожение России.

Совет Федерации на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Накануне Путин заявил, что Россия прекращает свое участие в договоре о СНВ, но не выходит из договора.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ.

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Темы: ядерное оружиеБайденРосcия
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