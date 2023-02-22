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Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян через війну в Україні

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 17:35

Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів ухвалив рішення призупинити членство в організації Союзу журналістів Росії у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Про це йдеться в опублікованій у середу заяві МФЖ, яку цитує "Європейська правда".

Призупинення членства – це максимальна санкція, яку Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів через порушення свого статуту. Рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес МФЖ.

"МФЖ – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між спілками-членами й поваги до прав усіх журналістів. Дії Союзу журналістів Росії зі створення чотирьох своїх представництв на анексованих українських територіях явно зруйнували цю солідарність і посіяли розбіжності", – прокоментував голова федерації Домінік Прадальє.

Він відхилив висловлені раніше критичні зауваження через те, що рішення ухвалювалось надто довго, й закликав "знайти способи продовжувати підтримувати незалежних журналістів у Росії і за її межами".

У Росії, як пише російська агенція ТАСС, уже висловили обурення рішенням і заявили, що воно зашкодить самій Міжнародній федерації журналістів, яка позбудеться членських внесків російської сторони.

Наприкінці січня, нагадаємо, представники Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії оголосили про вихід із Міжнародної федерації журналістів через питання до процесу прийняття рішень в організації, у тому числі й через те, що членами організації досі залишаються представники контрольованих Кремлем пропагандистських ресурсів. 

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Медійники чотирьох нордичних країн пояснили свій вихід нібито недемократичними практиками, неетичним фінансуванням і тим, що МФЖ досі не вигнала зі свого складу представників російських держЗМІ.

Після цього Міжнародна федерація журналістів заявляла, що розгляне питання виключення представників РФ.

Теми: Росіяпропаганда
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