Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян через війну в Україні

Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів ухвалив рішення призупинити членство в організації Союзу журналістів Росії у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Про це йдеться в опублікованій у середу заяві МФЖ, яку цитує "Європейська правда".

Призупинення членства – це максимальна санкція, яку Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів через порушення свого статуту. Рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес МФЖ.

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"МФЖ – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між спілками-членами й поваги до прав усіх журналістів. Дії Союзу журналістів Росії зі створення чотирьох своїх представництв на анексованих українських територіях явно зруйнували цю солідарність і посіяли розбіжності", – прокоментував голова федерації Домінік Прадальє.

Він відхилив висловлені раніше критичні зауваження через те, що рішення ухвалювалось надто довго, й закликав "знайти способи продовжувати підтримувати незалежних журналістів у Росії і за її межами".

У Росії, як пише російська агенція ТАСС, уже висловили обурення рішенням і заявили, що воно зашкодить самій Міжнародній федерації журналістів, яка позбудеться членських внесків російської сторони.

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Наприкінці січня, нагадаємо, представники Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії оголосили про вихід із Міжнародної федерації журналістів через питання до процесу прийняття рішень в організації, у тому числі й через те, що членами організації досі залишаються представники контрольованих Кремлем пропагандистських ресурсів.

Медійники чотирьох нордичних країн пояснили свій вихід нібито недемократичними практиками, неетичним фінансуванням і тим, що МФЖ досі не вигнала зі свого складу представників російських держЗМІ.

Після цього Міжнародна федерація журналістів заявляла, що розгляне питання виключення представників РФ.