Международная федерация журналистов приостановила членство россиян из-за войны в Украине

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов принял решение приостановить членство в организации Союза журналистов России в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МФЖ, которое цитирует "Европейская правда".

Приостановление членства - это максимальная санкция, которую Международная федерация журналистов может применить в отношении своих членов из-за нарушения своего устава. Решение об исключении принимает Всемирный конгресс МФЖ.

"МФЖ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважения к правам всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех своих представительств на аннексированных украинских территориях явно разрушили эту солидарность и посеяли разногласия", - прокомментировал глава федерации Доминик Прадалье.

Он отклонил высказанные ранее критические замечания из-за того, что решение принималось слишком долго, и призвал "найти способы продолжать поддерживать независимых журналистов в России и за ее пределами".

В России, как пишет российское агентство ТАСС, уже выразили возмущение решением и заявили, что оно навредит самой Международной федерации журналистов, которая лишится членских взносов российской стороны.

В конце января, напомним, представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из Международной федерации журналистов из-за вопросов к процессу принятия решений в организации, в том числе и из-за того, что членами организации до сих пор остаются представители контролируемых Кремлем пропагандистских ресурсов.

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Медийщики четырех нордических стран объяснили свой выход якобы недемократическими практиками, неэтичным финансированием и тем, что МФЖ до сих пор не выгнала из своего состава представителей российских госСМИ.

После этого Международная федерация журналистов заявляла, что рассмотрит вопрос исключения представителей РФ.