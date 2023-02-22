Нічне полювання спецпризначенців СБУ: згоріли 5 російських танків і САУ "Акація"
Середа, 22 лютого 2023, 16:45
Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ днями знищили 6 одиниць ворожої техніки.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Вказано, що спецпризначенці відпрацювали п’ять російських танків та одну самохідну артилерійську установку "Акація", а також завдали ударів по позиціях ворожої піхоти.
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Напрямок ефективної роботи спецпризначенців спецслужби не розкриваються. Відео знищених ворожих об'єктів додається.
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