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Нічне полювання спецпризначенців СБУ: згоріли 5 російських танків і САУ "Акація"

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 17:45
бійці Центру спецоперацій «А». фото СБУ

Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ днями знищили 6 одиниць ворожої техніки.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вказано, що спецпризначенці відпрацювали п’ять російських танків та одну самохідну артилерійську установку "Акація", а також завдали ударів по позиціях ворожої піхоти.

Напрямок ефективної роботи спецпризначенців спецслужби не розкриваються. Відео знищених ворожих об'єктів додається.

Теми: СБУвійна
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