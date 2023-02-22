Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночная охота спецназовцев СБУ: сгорели 5 российских танков и САУ "Акация"

Валентина РоманенкоСреда, 22 февраля 2023, 17:45
бойцы Центра спецопераций "А". фото СБУ

Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ на днях уничтожили 6 единиц вражеской техники.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Указано, что спецназовцы отработали пять российских танков и одну самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты.

Направление эффективной работы спецназовцев спецслужбы не раскрываются. Видео уничтоженных вражеских целей прилагается.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Моравецкий: 60 танков PT-91 на днях прибудут в Украину

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

NYT описало, как Зеленскому и Байдену удалось выстроить партнерство во время войны

Оборонные закупки будут формировать прозрачно: Рада приняла закон

Польша передала Украине первые танки Leopard

Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов

Все новости...
СБУ
В Киеве поймали прокремлевского блогера, который скрывался в монастыре УПЦ МП
Суд запретил Партию регионов
В Киеве сотрудник белорусского КГБ приговорен к 10 годам за наемничество – СБУ
Последние новости
17:58
США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов
17:50
Зеленский: Если все партнеры сдержат слово и не будет бла-бла – неизбежно будет победа
17:43
Украине удалось диверсифицировать поставки и накопить ресурсы к зиме, несмотря на войну - Шмыгаль
17:41
фотоШмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине
17:38
Германия увеличит количество танков Leopard 2 для Украины с 14 до 18 танков
17:25
В Минцифры предлагают продлить льготы по уплате НДС резидентам "Дія.City"
16:57
Россия, Китай и ЮАР проводят совместные учения ВМС – Украина "глубоко разочарована"
16:54
Китай отрицает намерения продавать дроны России
16:51
Зеленский: Скажем, сколько получили танков, когда они будут на поле боя
16:51
Моравецкий: 60 танков PT-91 на днях прибудут в Украину
Все новости...