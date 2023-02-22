Ночная охота спецназовцев СБУ: сгорели 5 российских танков и САУ "Акация"
Среда, 22 февраля 2023, 16:45
Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ на днях уничтожили 6 единиц вражеской техники.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Указано, что спецназовцы отработали пять российских танков и одну самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты.
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Направление эффективной работы спецназовцев спецслужбы не раскрываются. Видео уничтоженных вражеских целей прилагается.