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ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 18:20
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, Getty Images

Посли ЄС на зустрічі у середу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення Росії. 

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого", – написав він.

Джозвяк також повідомив, що Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку, відступила.

Утім, через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести. 

ВІДЕО ДНЯ

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість цього тижня, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії. 

Теми: ЄСРосіясанкції
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