ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России - СМИ

Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля", - написал он.

no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine