ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России - СМИ
Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля", - написал он.
no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023
Джозвяк также сообщил, что Венгрия, которая требовала исключить четырех лиц из санкционного списка, отступила.
Впрочем, из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность на этой неделе, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.