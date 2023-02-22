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ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России - СМИ

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 18:20
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Getty Images

Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля", - написал он.

Джозвяк также сообщил, что Венгрия, которая требовала исключить четырех лиц из санкционного списка, отступила.

Впрочем, из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.

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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность на этой неделе, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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