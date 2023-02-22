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Перші результати розслідування МКС щодо злочинів в Україні будуть у 2023 році – генпрокурор

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 18:41

Генеральний прокурор Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це Костін заявив на пресконференції в середу, приуроченій до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"До кожного провадження, яке буде далі розглядатися МКС, підходимо ретельно в кооперації з прокурорами МКС. Безумовно, ви побачите результат нашої роботи у цьому році. Більш детально поки що не можу сказати, але у цьому році ви побачите результат. Маю надію, що це відбудеться скоріше. Дуже багато людей над цим працюють", – зазначив генпрокурор.

Він уточнив, що більшість воєнних злочинів росіян в Україні – "приблизно 99%" – будуть розглядатися в українських судах, а міжнародні інституції відіграватимуть "комплементарну роль, задля якої вони і були створені".

Крім того, Костін анонсував, що протягом кількох тижнів у Києві відкриється філіал Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, а дещо пізніше відбудуться відкриття філіалів у містах, наближених до лінії фронту.

Як відомо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

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Теми: війнаРосіясуд
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