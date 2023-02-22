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Перші результати розслідування МКС щодо злочинів в Україні будуть у 2023 році – генпрокурор

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 17:41

Генеральний прокурор Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це Костін заявив на пресконференції в середу, приуроченій до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"До кожного провадження, яке буде далі розглядатися МКС, підходимо ретельно в кооперації з прокурорами МКС. Безумовно, ви побачите результат нашої роботи у цьому році. Більш детально поки що не можу сказати, але у цьому році ви побачите результат. Маю надію, що це відбудеться скоріше. Дуже багато людей над цим працюють", – зазначив генпрокурор.

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Він уточнив, що більшість воєнних злочинів росіян в Україні – "приблизно 99%" – будуть розглядатися в українських судах, а міжнародні інституції відіграватимуть "комплементарну роль, задля якої вони і були створені".

Крім того, Костін анонсував, що протягом кількох тижнів у Києві відкриється філіал Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, а дещо пізніше відбудуться відкриття філіалів у містах, наближених до лінії фронту.

Як відомо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

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Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

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Теми: війнаРосіясуд
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