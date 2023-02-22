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Первые результаты расследования МУС по преступлениям в Украине будут в 2023 году - генпрокурор

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 17:41

Генеральный прокурор Андрей Костин выразил уверенность, что уже в этом году будут объявлены первые результаты расследования военных преступлений России в Украине, которое проводит Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, об этом Костин заявил на пресс-конференции в среду, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

"К каждому производству, которое будет дальше рассматриваться МУС, подходим тщательно в кооперации с прокурорами МУС. Безусловно, вы увидите результат нашей работы в этом году. Более подробно пока не могу сказать, но в этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее. Очень много людей над этим работают", - отметил генпрокурор.

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Он уточнил, что большинство военных преступлений россиян в Украине - "примерно 99%" - будут рассматриваться в украинских судах, а международные институты будут играть "комплементарную роль, для которой они и были созданы".

Кроме того, Костин анонсировал, что в течение нескольких недель в Киеве откроется филиал Офиса прокурора Международного уголовного суда, а несколько позже состоятся открытия филиалов в городах, приближенных к линии фронта.

Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

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В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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Темы: войнаРосcиясуд
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