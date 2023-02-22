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Росіяни вже 255 разів влучили в об'єкти критичної інфраструктури – Костін

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 17:46
Росіяни вже 255 разів влучили в об'єкти критичної інфраструктури – Костін
Андрій Костін, Getty Images

Російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін на пресконференції, передає телеграм-канал ОГП

Пряма мова: "Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків".

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Деталі: За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тис. навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.

Костін зауважив, що Офіс генпрокурора розглядає ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов, і це відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду. За такі дії передбачене відповідне покарання.

Теми: Росіявійнаенергетикаобстріл
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