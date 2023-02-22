Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вже 255 разів влучили в об'єкти критичної інфраструктури – Костін

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 18:46
Андрій Костін, Getty Images

Російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін на пресконференції, передає телеграм-канал ОГП

Пряма мова: "Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків".

Деталі: За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тис. навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.

Костін зауважив, що Офіс генпрокурора розглядає ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов, і це відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду. За такі дії передбачене відповідне покарання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійнаенергетикаобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання

Зеленський назвав тих, хто його розчарував за час війни

Зеленський про "мирну ініціативу" Китаю: Це не мирний план, але вже щось

США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів

фото, відеоШмигаль показав перші "Леопарди" в Україні

Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини

Усі новини...
Росія
Кулеба назвав нелогічними думки, що Путін застосує ядерну зброю
Мінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів року
Перші результати розслідування МКС щодо злочинів в Україні будуть у 2023 році – генпрокурор
Останні новини
20:05
Зеленський про Крим і перемогу: Навіть не хочу думати, що за рік буде так, як зараз
19:47
У США хочуть конфіскувати нерухомість російського олігарха Вексельберга на $75 мільйонів
19:44
Росія робитиме "вкиди" щодо Придністров’я і може напасти на іншу європейську країну – Зеленський
19:39
Зеленський: Я хочу зустрітися з Сі Цзіньпіном
19:32
Президент: Ризик вторгнення РФ в інші країни реальний
19:31
США запроваджують 200% мита на російський алюміній
19:18
Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання
19:10
Зеленський про ймовірність переговорів з Путіним в Туреччині: Нема з ким говорити
18:56
фотоВійна у світлинах: як виглядав рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну
18:52
США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
Усі новини...