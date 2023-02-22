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Россияне уже 255 раз попали в объекты критической инфраструктуры – Костин

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 18:46
Андрей Костин, Getty Images

Российские ракеты уже 255 раз попали в 112 объектов критической гражданской инфраструктуры Украины.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин на пресс-конференции, передает телеграм-канал ОГП

Прямая речь: "Начиная с 10 октября, враг целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую. Нанесено 255 ударов по 112 объектам. Чтобы все поняли, это те удары, которые достигли целей. На период с октября по февраль приходится 77% таких ударов, а именно 197 зафиксированных случаев".

Детали: По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украине разрушено или повреждено более 81 тысячи гражданских объектов, из которых 62 тысячи жилых домов, более 2,3 тыс. учебных и воспитательных учреждений и более 450 медицинских учреждений.

Костин отметил, что Офис генпрокурора рассматривает эти атаки как умышленное создание непригодных для жизни условий, и это соответствует одному из признаков геноцида, указанному в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида. За такие действия предусмотрено соответствующее наказание.

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Темы: Росcиявойнаэнергетикаобстрел
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