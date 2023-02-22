Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба назвав нелогічними думки, що Путін застосує ядерну зброю

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 18:50

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вірить у можливість застосування Росією ядерної зброї.

Про це він сказав нідерландському виданню De Telegraaf, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Міністр нагадав, що і під час холодної війни Захід боявся потенційного удару ядерною зброєю з боку СРСР.

"Чи був той страх обгрунтованим? Ні, стратегія Заходу була дієвою. Чому зараз мусило б бути інакше?" - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що для України повернення Криму є необхідністю.

"Ця війна почалася в Криму і там закінчиться. Питання лише в тому, як це станеться: військовим шляхом чи дипломатичним" - зазначив міністр.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ядерна зброяКулеба ДмитроРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання

Зеленський назвав тих, хто його розчарував за час війни

Зеленський про "мирну ініціативу" Китаю: Це не мирний план, але вже щось

США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів

фото, відеоШмигаль показав перші "Леопарди" в Україні

Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини

Усі новини...
ядерна зброя
Байден про призупинення РФ договору про ядерну зброю: Велика помилка
Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну
Світ без контролю над ядерною зброєю небезпечний – в ООН відреагували на рішення РФ
Останні новини
20:05
Зеленський про Крим і перемогу: Навіть не хочу думати, що за рік буде так, як зараз
19:47
У США хочуть конфіскувати нерухомість російського олігарха Вексельберга на $75 мільйонів
19:44
Росія робитиме "вкиди" щодо Придністров’я і може напасти на іншу європейську країну – Зеленський
19:39
Зеленський: Я хочу зустрітися з Сі Цзіньпіном
19:32
Президент: Ризик вторгнення РФ в інші країни реальний
19:31
США запроваджують 200% мита на російський алюміній
19:18
Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання
19:10
Зеленський про ймовірність переговорів з Путіним в Туреччині: Нема з ким говорити
18:56
фотоВійна у світлинах: як виглядав рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну
18:52
США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
Усі новини...