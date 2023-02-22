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Кулеба назвав нелогічними думки, що Путін застосує ядерну зброю

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 17:50

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вірить у можливість застосування Росією ядерної зброї.

Про це він сказав нідерландському виданню De Telegraaf, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Міністр нагадав, що і під час холодної війни Захід боявся потенційного удару ядерною зброєю з боку СРСР.

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"Чи був той страх обгрунтованим? Ні, стратегія Заходу була дієвою. Чому зараз мусило б бути інакше?" - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що для України повернення Криму є необхідністю.

"Ця війна почалася в Криму і там закінчиться. Питання лише в тому, як це станеться: військовим шляхом чи дипломатичним" - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї в Україні.

Теми: ядерна зброяКулеба ДмитроРосіявійна
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