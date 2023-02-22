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Кулеба назвал нелогичными мысли, что Путин применит ядерное оружие

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 17:50

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не верит в возможность применения Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал нидерландскому изданию De Telegraaf, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Министр напомнил, что и во время холодной войны Запад боялся потенциального удара ядерным оружием со стороны СССР.

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"Был ли тот страх обоснованным? Нет, стратегия Запада была действенной. Почему сейчас должно было бы быть иначе?" - отметил Кулеба.

Он также отметил, что для Украины возвращение Крыма - это необходимость.

"Эта война началась в Крыму и там закончится. Вопрос лишь в том, как это произойдет: военным путем или дипломатическим", - отметил министр.

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Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убежден, что Россия не решится на применение ядерного оружия в Украине.

Темы: ядерное оружиеКулеба ДмитрийРосcиявойна
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