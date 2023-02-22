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Зеленський підтримав петицію про повернення декларування, слово за Радою

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 19:27
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

Джерело: сайт президента, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в Telegram

Детали: З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення в країні воєнного стану з українських посадовців тимчасово зняли обов'язок декларувати статки.

Це не сподобалось колишньому політику, а нині військовослужбовцю Олексію Гриценко. Він написав президентові петицію, де заявив, що таке послаблення дозволяє чиновникам займатися корупцією під час війни, тому декларування необхідно повернути. Петицію підтримали більше 25 тисяч українців.

У своїй відповіді Зеленський подякував Гриценку "за активну громадянську позицію та небайдужість" і сказав, що на розгляді Верховної Ради зараз є законопроєкт, який поверне декларування в Україну.

Автор законодавчої ініціативи голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що його законопроєкт №8071, який відновлює обов'язкове подання електронних декларацій, уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Ради. До того ж створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.

Нардеп нагадав, що напередодні законопроєкт підтримали посли G7.

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Теми: ЗеленськийпетиціядеклараціїАрахамія
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