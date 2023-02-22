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Зеленский поддержал петицию о возвращении декларирования, слово за Радой

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 18:27
Зеленский поддержал петицию о возвращении декларирования, слово за Радой
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое имущество.

Источник: сайт президента, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram

Детали: С началом полномасштабного вторжения России в Украину и введения в стране военного положения с украинских чиновников временно сняли обязанность декларировать доходы.

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Это не понравилось бывшему политику, а ныне военнослужащему Алексею Гриценко. Он написал президенту петицию, где заявил, что такое послабление позволяет чиновникам заниматься коррупцией во время войны, поэтому декларирование необходимо вернуть. Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев.

В своем ответе Зеленский поблагодарил Гриценко "за активную гражданскую позицию и неравнодушие" и сказал, что на рассмотрении Верховной Рады сейчас есть законопроект, который вернет декларирование в Украину.

Автор законодательной инициативы глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что его законопроект №8071, который возобновляет обязательную подачу электронных деклараций, уже включен в повестку дня девятой сессии Рады. К тому же создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие.

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Нардеп напомнил, что накануне законопроект поддержали послы G7.

Темы: ЗеленскийпетициядекларацииАрахамия
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