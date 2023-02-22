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Глава МЗС Угорщини: Краще б Путін і Байден поговорили, ця війна має закінчитись

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 19:11

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни.

Про це він сказав на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Magyar Hirlap.

Cійярто відповідав на запитання про окремі виступи президентів США та Росії у вівторок.

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"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", - сказав глава МЗС Угорщини.

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми", - додав він.

Сійярто вважає, що "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше".

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Владіміру Путіну.

Орбан раніше заявляв, що мир в Україні настане тоді, коли цього захочуть США.

Угорські офіційні особи неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Росією і США.

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Теми: УгорщинаБайденПутінвійна
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