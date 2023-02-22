Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Венгрии: Лучше бы Путин и Байден поговорили, эта война должна закончиться

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 20:11

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Magyar Hirlap.

Сийярто отвечал на вопрос об отдельных выступлениях президентов США и России во вторник.

"Они могли бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", - сказал глава МИД Венгрии.

"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", - добавил он.

Сийярто считает, что "было бы замечательно, если бы американцы и россияне наконец поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее".

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

ВИДЕО ДНЯ

Орбан ранее заявлял, что мир в Украине наступит тогда, когда этого захотят США.

Венгерские официальные лица неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Россией и США.

Читайте также: Одолеть вечного Орбана: кто поможет выйти из кризиса в отношениях Украины и Венгрии.

Темы: ВенгрияБайденПутинвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов

фото, видеоШмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Все новости...
Венгрия
Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России - Politico
Хакеры взломали систему переписки российского Международного инвестбанка в Будапеште
Парламент Венгрии утвердит вступление Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта - СМИ
Последние новости
20:05
Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас
19:47
В США хотят конфисковать недвижимость российского олигарха Вексельберга на $75 миллионов
19:44
Россия будет делать "вбросы" относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский
19:39
Зеленский: Я хочу встретиться с Си Цзиньпином
19:32
Президент: Риск вторжения РФ в другие страны реальный
19:31
США вводят пошлину в 200% на российский алюминий
19:18
Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение
19:10
Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
18:56
фотоВойна в фотографиях: как выглядел год полномасштабного вторжения России в Украину
18:52
США, вероятно, ограничат уровень производства южнокорейских чипов в Китае
Все новости...