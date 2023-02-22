Глава МИД Венгрии: Лучше бы Путин и Байден поговорили, эта война должна закончиться

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Magyar Hirlap.

Сийярто отвечал на вопрос об отдельных выступлениях президентов США и России во вторник.

"Они могли бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", - сказал глава МИД Венгрии.

"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", - добавил он.

Сийярто считает, что "было бы замечательно, если бы американцы и россияне наконец поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее".

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

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Орбан ранее заявлял, что мир в Украине наступит тогда, когда этого захотят США.

Венгерские официальные лица неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Россией и США.

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