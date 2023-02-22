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В ОП припустили, що Британія може розблокувати надання Україні літаків

Середа, 22 лютого 2023, 20:29

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

"Щодо літаків процес уже почався, і я не виключаю, що Британія буде тією країною, що першою передасть нам літаки", – зазначив Єрмак.

Він нагадав, що західні країни вже розглядають питання про передання винищувачів Україні, та не готові робити це першими.

"Як ви знаєте, там (серед західних партнерів) кажуть часто, що ми дамо, але не перші", – сказав керівник ОП.

Згадав Єрмак і про нещодавній візит української делегації на чолі з Володимиром Зеленським у Британію, де, за його словами, "до нас на всіх зустрічах відчувалося дуже позитивне ставлення".

"Ми справді з Британією є союзниками. Там підтримка повна", – зазначив очільник Офісу президента.

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Як відомо, Велика Британія перша на початку січня оголосила, що починає підготовку українських пілотів на західних винищувачах, а також пропонує допомогу іншим країнам, які вже зараз готові відправити літаки в Україну. Водночас наразі Лондон виключає надання власної авіації.

Теми: винищувачідопомога УкраїніВелика БританіяАндрій Єрмак
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