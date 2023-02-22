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В ОП предположили, что Британия может разблокировать предоставление Украине самолетов

Среда, 22 февраля 2023, 19:29

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует предоставление Украине западных истребителей.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве во вторник, отвечая на вопрос "Европейской правды".

"По самолетам процесс уже начался, и я не исключаю, что Великобритания будет той страной, которая первой передаст нам самолеты", - отметил Ермак.

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Он напомнил, что западные страны уже рассматривают вопрос о передаче истребителей Украине, но не готовы делать это первыми.

"Как вы знаете, там (среди западных партнеров) говорят часто, что мы дадим, но не первые", - сказал руководитель ОП.

Вспомнил Ермак и о недавнем визите украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Британию, где, по его словам, "к нам на всех встречах чувствовалось очень позитивное отношение".

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"Мы действительно с Британией являемся союзниками. Там поддержка полная", - отметил глава Офиса президента.

Как известно, Великобритания первая в начале января объявила, что начинает подготовку украинских пилотов на западных истребителях, а также предлагает помощь другим странам, которые уже сейчас готовы отправить самолеты в Украину. В то же время пока Лондон исключает предоставление собственной авиации.

Темы: истребителипомощь УкраинеВеликобританияАндрей Ермак
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