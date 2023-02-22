В ОП предположили, что Британия может разблокировать предоставление Украине самолетов
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует предоставление Украине западных истребителей.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве во вторник, отвечая на вопрос "Европейской правды".
"По самолетам процесс уже начался, и я не исключаю, что Великобритания будет той страной, которая первой передаст нам самолеты", - отметил Ермак.
Он напомнил, что западные страны уже рассматривают вопрос о передаче истребителей Украине, но не готовы делать это первыми.
"Как вы знаете, там (среди западных партнеров) говорят часто, что мы дадим, но не первые", - сказал руководитель ОП.
Вспомнил Ермак и о недавнем визите украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Британию, где, по его словам, "к нам на всех встречах чувствовалось очень позитивное отношение".
"Мы действительно с Британией являемся союзниками. Там поддержка полная", - отметил глава Офиса президента.
Как известно, Великобритания первая в начале января объявила, что начинает подготовку украинских пилотов на западных истребителях, а также предлагает помощь другим странам, которые уже сейчас готовы отправить самолеты в Украину. В то же время пока Лондон исключает предоставление собственной авиации.