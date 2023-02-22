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Єрмак: У США та України однакове розуміння, чим є перемога

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 19:49

Україна та Сполучені Штати мають однакове бачення того, що стане перемогою у війні проти Росії.

У цьому запевнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами в Києві у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

"У нас із США однакове розуміння того, що таке перемога: це повне відновлення територіальної цілісності України", - зауважив Єрмак.

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Він також підкреслив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки та членства у НАТО, щоб не допустити повторення масштабної агресії в майбутньому.

"Крім того, якщо все (залишиться), як є, то шанс повторення агресії дуже високий. Тому для нас важливі також гарантії безпеки і членство в НАТО", - зауважив глава Офісу президента.

Коментуючи раптовий візит президента США до Києва, Єрмак сказав, що він прискорив надання боєприпасів Україні.

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Єрмак також припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів.

Теми: Андрій ЄрмакСШАвійнамир
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