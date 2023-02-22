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Єрмак: У США та України однакове розуміння, чим є перемога

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 20:49

Україна та Сполучені Штати мають однакове бачення того, що стане перемогою у війні проти Росії.

У цьому запевнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами в Києві у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

"У нас із США однакове розуміння того, що таке перемога: це повне відновлення територіальної цілісності України", - зауважив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки та членства у НАТО, щоб не допустити повторення масштабної агресії в майбутньому.

"Крім того, якщо все (залишиться), як є, то шанс повторення агресії дуже високий. Тому для нас важливі також гарантії безпеки і членство в НАТО", - зауважив глава Офісу президента.

Коментуючи раптовий візит президента США до Києва, Єрмак сказав, що він прискорив надання боєприпасів Україні.

Єрмак також припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів.

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Теми: Андрій ЄрмакСШАвійнамир
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