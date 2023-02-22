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Ермак: У США и Украины одинаковое понимание, чем является победа

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 20:49

Украина и Соединенные Штаты имеют одинаковое видение того, что станет победой в войне против России.

В этом заверил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время общения с журналистами в Киеве во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

"У нас с США одинаковое понимание того, что такое победа: это полное восстановление территориальной целостности Украины", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина будет добиваться гарантий безопасности и членства в НАТО, чтобы не допустить повторения масштабной агрессии в будущем.

"Кроме того, если все (останется), как есть, то шанс повторения агрессии очень высок. Поэтому для нас важны также гарантии безопасности и членство в НАТО", - отметил глава Офиса президента.

Комментируя внезапный визит президента США в Киев, Ермак сказал, что он ускорил предоставление боеприпасов Украине.

Ермак также предположил, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует предоставление Украине западных истребителей.

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Темы: Андрей ЕрмакСШАвойнамир
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