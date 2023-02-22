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В МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 21:09
валерій залужний, фото з його соцмереж

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний не увійшов до складу української делегації, яка зустрічала в Києві президента США, тому що в американській делегації не було голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо б пан Міллі був тут разом із президентом Байденом, тоді це (присутність Залужного – УП) було б, напевно, очевидно. Бо, як правило, ці делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав. Це така класика дипломатії, протоколу. Тому я б тут не став додумувати того, чого насправді не було. Повірте мені, тут немає ніяких підводних каменів. Це був дуже камерний формат".

Передісторія:

  • Президент США Джозеф Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом у понеділок 20 лютого та оголосив про новий пакет військової допомоги від США для України та додаткові санкції проти Росії за агресію.
  • На тлі цієї поїздки у соцмережах виникло обговорення про те, чому серед членів української делегації, яка зустрічала американського президента, не було Залужного. Сам він це не коментував.

Теми: ЗалужнийБайден
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